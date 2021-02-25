19-летний голкипер Агкацев дебютирует за «Краснодар» в матче Лиги Европы

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев выйдет в основном составе на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Динамо» Загреб — «Краснодар».
19-летний футболист не провел ни одного матча за главную команду «Краснодара». В нынешнем сезоне Станислав играл за «Краснодар-2» в ФНЛ, на его счету 10 матчей, в которых вратарь пропустил 22 гола.
Матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА пройдёт на стадионе «Максимир» в Загребе. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» Загреб — «Краснодар».
Первый матч состоялся 18 февраля в Краснодаре, хорваты выиграли со счётом 3:2. «Краснодар» попал в 1/16 финала Лиги Европы, заняв третье место в группе Е Лиги чемпионов. Загребское «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы.
- 25 февраля 2021
-
23:05
-
22:57
-
22:50
-
22:47
-
22:47
-
22:25
-
22:21
-
22:00
-
21:54
-
21:42
-
21:37
-
21:26
-
21:23
-
21:12
-
21:10
-
20:45
-
20:40
-
20:06
-
20:00
-
19:58
-
19:44
-
19:14
-
19:06
-
19:01
-
18:56
-
18:49
-
18:37
-
18:27
-
18:15
-
18:13
-
17:58
-
17:46
-
17:40
-
17:38
-
17:33