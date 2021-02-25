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19-летний голкипер Агкацев дебютирует за «Краснодар» в матче Лиги Европы

19-летний голкипер Агкацев дебютирует за «Краснодар» в матче Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев выйдет в основном составе на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Динамо» Загреб — «Краснодар».

19-летний футболист не провел ни одного матча за главную команду «Краснодара». В нынешнем сезоне Станислав играл за «Краснодар-2» в ФНЛ, на его счету 10 матчей, в которых вратарь пропустил 22 гола.

Матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА пройдёт на стадионе «Максимир» в Загребе. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» Загреб — «Краснодар».

Первый матч состоялся 18 февраля в Краснодаре, хорваты выиграли со счётом 3:2. «Краснодар» попал в 1/16 финала Лиги Европы, заняв третье место в группе Е Лиги чемпионов. Загребское «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы.

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