«Брюгге» — «Динамо» Киев: стартовые составы команд на ответный матч 1/16 финала ЛЕ

Стали известны стартовые составы «Брюгге» и киевского «Динамо» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брюгге» — «Динамо» Киев.

«Брюгге»: Миньоле, Рикка, Мехеле, Коссуну, Мата, Соболь, Баланта, ван ден Кейбус, Вормер, Дирар, Дост.

Запасные: Хорват, Шинтон, Фюакала, ван дер Бремпт, Фофана, Де Кёйпер, Энгелс, Баджи, Окереке, Серве.

«Динамо» К: Бущан, Кендзёра, Сирота, Забарный, Миколенко, Шепелев, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Родригеш, Беседин.

Запасные: Бойко, Нещерет, Сидклей, Караваев, Тымчик, Андриевский, Дуэлунн, Леднев, Шапаренко, Де Пена, Супряга, Ванат.

Первый матч состоялся 18 февраля и завершился вничью — 1:1.