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«Аякс» вырвал победу у «Лилля» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Аякс» вырвал победу у «Лилля» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0
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В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА амстердамский «Аякс» обыграл «Лилль». Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 2:1.

На 15-й минуте матча гол забил полузащитник «Аякса» Дави Классен, ему ассистировал хавбек Душан Тадич. На 78-й минуте форвард «Лилля» Юсуф Язиджи сравнял счёт, реализовав пенальти. На 88-й минуте Давид Нерес забил победный гол «Аякса».

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Уильямом Колламом. Ассистенты — Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. Резервный арбитр — Маттиас Гестраниус.

Первая встреча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА проходила на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле и завершилась со счётом 2:1 в пользу амстердамцев. На 72-й минуте нападающий «Лилля» Тимати Уэа открыл счёт. «Аякс» выстрелил дуплетом в концовке встречи. На 87-й минуте пенальти реализовал Душан Тадич, а на 89-й минуте Брайан Бробби забил победный гол.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
25 февраля 2021, четверг. 20:55 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
2 : 1
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Классен – 15'   1:1 Язиджи – 78' (пен)   2:1 Нерес – 88'
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