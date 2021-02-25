«Реал» намерен обжаловать жёлтую карточку Каземиро в матче с «Аталантой»
Мадридский «Реал» намерен подать апелляцию в УЕФА и обжаловать жёлтую карточку полузащитника испанцев Каземиро в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Аталантой» (1:0), сообщает Marca.
Это предупреждение означает, что бразилец не сможет сыграть в ответном матче, поскольку у него уже третье предупреждение в еврокубках в этом сезоне. Как показывают телевизионные кадры, Каземиро не нарушал правила против Дувана Сапаты, поэтому наказание, вынесенное немецким рефери Тобиасом Штилером, может считаться несправедливым.
Ответная встреча «Реала» и «Аталанты» пройдёт в Мадриде 16 марта. Начало — в 23:00 мск. В первом матче «Аталанта» с 17-й минуты играла в меньшинстве, красную карточку получил полузащитник Ремо Фройлер.
Хамес: возвращение в «Реал»? Никто больше не хочет, чтобы я был там
Рекомендуем вам
- 26 февраля 2021
-
00:35
- 25 февраля 2021
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:32
-
23:05
-
22:57
-
22:50
-
22:47
-
22:47
-
22:25
-
22:21
-
22:00
-
21:54
-
21:42
-
21:37
-
21:26
-
21:23
-
21:12
-
21:10
-
20:45
-
20:40
-
20:06
-
20:00
-
19:58
-
19:44
-
19:14
-
19:06
-
19:01
-
18:56
-
18:49
-
18:37
-
18:27
-
18:15
-
18:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам