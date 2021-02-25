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«Реал» намерен обжаловать жёлтую карточку Каземиро в матче с «Аталантой»

«Реал» намерен обжаловать жёлтую карточку Каземиро в матче с «Аталантой»
Футбол / Лига чемпионов 0

Мадридский «Реал» намерен подать апелляцию в УЕФА и обжаловать жёлтую карточку полузащитника испанцев Каземиро в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Аталантой» (1:0), сообщает Marca.

Это предупреждение означает, что бразилец не сможет сыграть в ответном матче, поскольку у него уже третье предупреждение в еврокубках в этом сезоне. Как показывают телевизионные кадры, Каземиро не нарушал правила против Дувана Сапаты, поэтому наказание, вынесенное немецким рефери Тобиасом Штилером, может считаться несправедливым.

Ответная встреча «Реала» и «Аталанты» пройдёт в Мадриде 16 марта. Начало — в 23:00 мск. В первом матче «Аталанта» с 17-й минуты играла в меньшинстве, красную карточку получил полузащитник Ремо Фройлер.

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