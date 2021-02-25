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У Осимхена проблемы с памятью. Он не помнит, что терял сознание в матче с «Аталантой»

У Осимхена проблемы с памятью. Он не помнит, что терял сознание в матче с «Аталантой»
Футбол / Италия 0
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не помнит, что потерял сознание и попал в больницу после матча 23-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» (2:4).

Форвард упал и сильно ударился головой о газон. Его срочно доставили в местную больницу для проведения обследования, которое не показало отклонений, но затем выяснилось, что он не помнит об инциденте.

«Он получил травму головы с потерей памяти. Сейчас медицинские тесты показывают хорошие результаты, но нам всё ещё нужно дождаться завершения естественного периода восстановления. У него нет ни признаков гематомы головного мозга, ни повреждений черепной коробки. Надо быть осторожным, ему нужна как минимум неделя полного отдыха. Думаю, он снова будет доступен с начала марта. Осимхен спешит, хочет играть и просит меня поторопиться, но в таких ситуациях необходим отдых. Мы не можем рисковать», — цитирует нейрохирурга Альфредо Бучиеро Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

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