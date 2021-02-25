Сергей Корниленко внесён в заявку «Крыльев Советов» под 12-м номером

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко внесён в заявку «Крыльев Советов» на матчи Футбольной национальной лиги под 12-м номером.

«Легенда нашего клуба, один из лучших бомбардиров в российской истории „Крыльев“ спортивный директор Сергей Корниленко был внесен в заявку нашей команды под номером 12. Этот номер закреплён за болельщиками в знак того, что они являются частью „Крыльев Советов“. Сергей Корниленко — один из главных любимцев поклонников „Крыльев“, человек, являющийся символом нашего клуба уже долгие годы. Отдавая дань уважения болельщикам „Крыльев“, Сергей Корниленко принял решение сыграть прощальный матч за нашу команду под номером 12. В этом веке никто из игроков „Крыльев“ не выступал под этим номером», — сообщает пресс-служба клуба.

Корниленко сыграет прощальный матч на «Самара Арене». Планируется, что футболист выйдет на поле в одном из матчей команды в ФНЛ. Сергей выступал за «Крылья Советов» с 2011 года. За девять лет провёл 205 матчей, в которых забил 56 мячей. Вместе с Андреем Карякой Корниленко — лучший бомбардир в российской истории клуба.