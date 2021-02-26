В полночь 26 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно. Клубы Российской Премьер-Лиги и других первенств больше не могут регистрировать новых футболистов.

В последний день трансферного окна несколько игроков заявил «Тамбов», который едва не снялся с чемпионата из-за долгов. Самым дорогим трансфером стала покупка «Спартаком» нападающего «Аякса» Квинси Промеса., Сумма трансфера составила € 8 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 11 млн. Соглашение с игроком рассчитано на 3,5 года.

Среди других громких переходов зимнего трансферного окна можно отметить подписание московским ЦСКА норвежского полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена и экс-нападающего «Зенита» Саломона Рондона, трансфер защитника «Рубина» Олега Данченко в афинский АЕК и переход нападающего софийского ЦСКА Али Соу и форварда «Локомотива» Романа Тугарева в «Ростов».