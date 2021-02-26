«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» принимал «Реал Сосьедад» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась с ничейным счётом 0:0.

В начале встречи гости получили право пробить пенальти. На 13-й минуте к мячу подошёл нападающий гостей Микель Оярсабаль, однако одиннадцатиметровый ему реализовать не удалось. На 64-й минуте свою команду вперёд вывел защитник манкунианцев Аксель Туанзебе, но после помощи видеоарбитров взятие ворот было отменено.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» прошёл в 1/8 финала Лиги Европы с общим счётом 4:0. В эту стадию также уже прошли «Тоттенхэм Хотспур», «Аякс», «Арсенал», «Рейнджерс», «Мольде», «Вильярреал», «Шахтёр» и «Гранада».