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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол 0

«Манчестер Юнайтед» принимал «Реал Сосьедад» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась с ничейным счётом 0:0.

В начале встречи гости получили право пробить пенальти. На 13-й минуте к мячу подошёл нападающий гостей Микель Оярсабаль, однако одиннадцатиметровый ему реализовать не удалось. На 64-й минуте свою команду вперёд вывел защитник манкунианцев Аксель Туанзебе, но после помощи видеоарбитров взятие ворот было отменено.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» прошёл в 1/8 финала Лиги Европы с общим счётом 4:0. В эту стадию также уже прошли «Тоттенхэм Хотспур», «Аякс», «Арсенал», «Рейнджерс», «Мольде», «Вильярреал», «Шахтёр» и «Гранада».

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
25 февраля 2021, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
0 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
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