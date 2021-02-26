Киевское «Динамо» вырвало победу у «Брюгге» и вышло в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы киевское «Динамо» переиграло бельгийский «Брюгге». Встреча проходила на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 83-й минуте встречи забил полузащитник киевлян Виталий Буяльский. Родригеш исполнил идеальный заброс за спины защитникам на правый край чужой штрафной, откуда Цыганков прострелил во вратарскую и Буяльский поразил пустые ворота.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Срджаном Йовановичем. Ассистенты — Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный арбитр — Фран Йович.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы киевское «Динамо» сыграло вничью с «Брюгге». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 1:1. На 62-й минуте Буяльский открыл счёт. Буяльский получил пас возле штрафной, сместился к центру и на исполнение пробил в верхний угол ворот — без шансов для Миньоле. Спустя пять минут центральный защитник «Брюгге» Брандон Мехеле сравнял счёт.