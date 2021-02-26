«Милан» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, сыграв вничью с «Црвеной Звездой»

«Милан» принимал «Црвену Звезду» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась с ничейным счётом 1:1.

Хозяевам удалось выйти вперёд уже на 9-й минуте встречи. «Милан» получил право пробить пенальти, который уверенно исполнил полузащитник Франк Кессье. На 24-й минуте гостям удалось сравнять счёт усилиями Эль-Фарду Бен Набуана. На 70-й минуте сербы остались в меньшинстве. С поля был удалён защитник Марко Гобелич, который получил вторую жёлтую карточку.

Таким образом, «Милан» прошёл в 1/8 финала Лиги Европы с общим счётом 3:3 благодаря преимуществу по выездным голам. В эту стадию также уже прошли «Тоттенхэм Хотспур», «Аякс», «Арсенал», «Рейнджерс», «Мольде», «Вильярреал», «Шахтёр» и «Гранада».