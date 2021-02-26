Гаттузо после вылета «Наполи» раскритиковал игру «Гранады» в ответном матче Лиги Европы

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо высказался о вылете команды из Лиги Европы. В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА итальянский «Наполи» обыграл испанскую «Гранаду». Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе и завершилась со счётом 2:1. В первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Гранада» обыграла «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде (Испания) и завершилась со счётом 2:0.
«Сегодня мы пропустили ещё один абсурдный гол после рикошета. У нас должны быть гордость и сожаление, потому что даже за две игры мы показали, что у нас есть нечто большее, чем у них. Если бы итальянская команда осмелилась сделать то, что сделала сегодня «Гранада» с затяжкой времени, мы были бы на всех первых полосах газет. В первом тайме мы отыграли около 16-17 минут футбола, а во втором — было ещё хуже. Я считаю, что уважение должно быть. Рефери не может терять три минуты каждый раз, когда происходит фол», — приводит слова Гаттузо Football Italia.
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