Главный тренер «Динамо» З: в обоих матчах с «Краснодаром» мы показали, насколько хороши
Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич прокомментировал победу в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром».
«В первом тайме ощущалось волнение — как на поле, так и за его пределами. Но после перерыва мы стали спокойнее и довели дело до победы. Поздравляю игроков. В обоих матчах мы показали, насколько хороши. Думаю, только над реализацией надо поработать. Сейчас хотим насладиться проделанной работой и заслуженной победой», — приводит слова Мамича официальный сайт УЕФА.
«Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы по сумме двух матчей проиграл загребскому «Динамо» и завершил участие в турнире. Первый матч завершился победой «Динамо» со счётом 3:2. В ответной встрече загребский клуб обыграл «Краснодар» со счётом 1:0.
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