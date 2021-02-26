Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо: уважение было всегда, я даже не хочу говорить о Месси

Спортивный директор французского «Пари Сен-Жермен» Леонардо отказался комментировать слухи об интересе к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.
«Честно говоря, я даже не хочу об этом говорить, именно потому, что уважение было всегда. И сейчас не время анализировать эту ситуацию», — приводит слова Леонардо Sport.es.
Ранее главный тренер «Барселоны» Рональд Куман был недоволен тем, что представители «ПСЖ» говорят об интересе к аргентинскому нападающему.
Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». Согласно трансферному регламенту ФИФА, футболист имеет право вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца его контракта остаётся менее полугода.
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