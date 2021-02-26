«Краснодар» впервые в клубной истории начал календарный год с трёх поражений подряд
Загребское «Динамо» принимало «Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча проходила на стадионе «Максимир» в Загребе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Первая встреча в Краснодаре завершилась победой «Динамо» со счётом 3:2. Таким образом, хорватская команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Краснодар» с общим счётом 4:2.
Как сообщается на официальном сайте «Краснодара», команда впервые в клубной истории начала календарный год с трёх подряд поражений в официальных матчах. Напомним, в 2021 году «Краснодар» проиграл со счётом 1:2 «Сочи» в 1/8 финала Кубка России.
Действующим победителем Лиги Европы является «Севилья», которая в финальном матче 2020 года обыграла «Интер» со счётом 3:2.
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