«Краснодар» впервые в клубной истории начал календарный год с трёх поражений подряд

Загребское «Динамо» принимало «Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча проходила на стадионе «Максимир» в Загребе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Первая встреча в Краснодаре завершилась победой «Динамо» со счётом 3:2. Таким образом, хорватская команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Краснодар» с общим счётом 4:2.

Как сообщается на официальном сайте «Краснодара», команда впервые в клубной истории начала календарный год с трёх подряд поражений в официальных матчах. Напомним, в 2021 году «Краснодар» проиграл со счётом 1:2 «Сочи» в 1/8 финала Кубка России.

Действующим победителем Лиги Европы является «Севилья», которая в финальном матче 2020 года обыграла «Интер» со счётом 3:2.