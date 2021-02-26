Киевское «Динамо» впервые за 10 лет одержало выездную победу в плей-офф Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы киевское «Динамо» переиграло бельгийский «Брюгге». Встреча проходила на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге и завершилась со счётом 1:0. Победный гол на 83-й минуте забил полузащитник киевлян Виталий Буяльский.

Как сообщается в «твиттере» УЕФА, киевское «Динамо» впервые с февраля 2011 года одержало выездную победу в матче плей-офф Лиги Европы. В тот день киевляне обыграли турецкий «Бешикташ» со счётом 4:1.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы киевское «Динамо» сыграло вничью с «Брюгге». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 1:1.

Действующим победителем Лиги Европы является «Севилья», которая в финальном матче 2020 года обыграла «Интер» со счётом 3:2.