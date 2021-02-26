Артета: было бы очень неприятно вылететь. Мы просто подарили сопернику два гола

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды над португальской «Бенфикой» (3:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Конечно, сегодняшняя победа продлит сезон. Было бы очень неприятно вылететь сегодня, сейчас я счастлив. Мы просто подарили сопернику два гола. Когда вы допускаете такие ошибки, то у вас будут проблемы. Реакция команды на пропущенные голы вселила в меня надежду.

Игра Обамеянга? Я полностью доверяю ему. Вы все знаете, когда у него появляются шансы, то он всегда забивает голы. Я доволен игрой, которую он показал сегодня вечером», – цитирует испанского специалиста журналист Чарльз Уоттс в «Твиттере».

В составе «Арсенала» в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль, также один гол на счету Кирана Тирни. У «Бенфики» голы забили Диогу Гонсалвеш и Рафаэл Силва.