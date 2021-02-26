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ЦСКА отдал Котина в аренду «Иртышу»

ЦСКА отдал Котина в аренду «Иртышу»
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА и юношеской сборной России Никита Котин перешёл в омский «Иртыш» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

18-летний футболист является воспитанником «Крыльев Советов». В нынешнем сезоне защитник сыграл 10 матчей за молодёжную команду армейцев и забил два гола. Зимой Котин проходил сборы с основной командой в Испании.

После 26 туров ФНЛ омский «Иртыш» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 30 баллов.

Ранее ЦСКА отдал 20-летнего малийского нападающего Лассана Н’Диайе в аренду московскому «Велесу».

Также армейцы вернули из екатеринбургского «Урала» вратаря Илью Помазуна после того, как стало известно о болезни Игоря Акинфеева.

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