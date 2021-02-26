Вылет «Краснодара» из ЛЕ, закрытие трансферного окна в России. Главное к утру

«Краснодар» на выезде в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы проиграл загребскому «Динамо» и покинул турнир, а в России закрылось зимнее трансферное окно – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Краснодар» вылетел из Лиги Европы, снова уступив загребскому «Динамо».

2. Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» вырвать победу у «Бенфики» и выйти в 1/8 финала ЛЕ.

3. «Шахтёр» обыграл «Маккаби» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

4. Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы.

5. ЦСКА на последних секундах вырвал победу у «Олимпиакоса» в Евролиге.

6. Овечкин вышел на единоличное 100-е место по результативным передачам за карьеру в НХЛ.

7. «Ростов» и «Уфа» провели обмен футболистами.

8. В России закрылось зимнее трансферное окно.

9. «Айлендерс» разгромили «Бостон», Варламов сделал 34 сейва.

10. «Химки» проиграли «Милану» в Евролиге.

11. «Спартак» заявил Аяза Гулиева для участия в РПЛ.

12. «Зенит» разгромно проиграл «Валенсии» в Евролиге.