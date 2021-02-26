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Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер пропустит похороны своего отца

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер пропустит похороны своего отца
Футбол / Англия 0
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Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер пропустит похороны своего отца из-за строгих мер по борьбе с коронавирусом.

По сообщениям Mirror, 28-летний бразилец отчаянно пытался найти способ вылететь в Бразилию, но запрет на правительственном уровне на авиасообщение с Великобританией и строгие антикоронавирусные меры в южноамериканской стране помешали планам вратаря. Ко всему прочему, жена футболиста — Наталья — находится на 28-й неделе беременности.

Отец футболиста Жозе Бекер 24 февраля пропал без вести, однако было известно, что он отправился к одному из водоёмов. На место происшествия вызвали спасателей, которым через некоторое время пришлось приостановить поиски в связи с невозможностью проводить спасательные мероприятия в тёмное время суток. Утром 25 февраля Бекер-старший был найден мёртвым. Причина смерти пока не уточняется.

Отец вратаря «Ливерпуля» Алисона найден мёртвым
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