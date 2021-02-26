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Билялетдинов: Урунов — это штучный продукт, как Кварацхелия из «Рубина»

Билялетдинов: Урунов — это штучный продукт, как Кварацхелия из «Рубина»
Футбол / РПЛ 0
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Бывший главный тренер «Олимпа-Долгопрудного» Ринат Билялетдинов рассказал о причинах, по которым полузащитник «Уфы» Остон Урунов не заиграл в «Спартаке».

«Наверное, Остон не подошёл Тедеско, ведь Урунов — это штучный продукт, который не в каждой команде заиграет. Он как Хвича из «Рубина» — как только народ посмотрел, привык к его футболу, то попробуй повтори. А повторить уже могут очень немногие.

Против Кварацхелии тоже противодействие увеличилось. Не стали смотреть на него сквозь пальцы, все поняли, что он хорошо провоцирует пенальти, хорошо умеет менять своё направление, и приняли меры.

Дриблинг Урунова тоже анализируется соперниками, и на него есть противодействие. Может быть, дело и в том, что в «Уфе» на его команду не так настраивались, в «Спартаке» уже другой уровень противодействия.

Один раз блеснуть — это одно. А постоянно такую игру демонстрировать — другое», — цитирует Билялетдинова «Реальное время».

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