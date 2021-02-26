Алисон Бекер опубликовал первое сообщение в соцсетях после известий о смерти отца

Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер опубликовал первое сообщение в социальных сетях после известий о смерти своего отца.
“Я хотел бы поблагодарить всех за послания и воздать должное моему любимому отцу. Наша семья чувствует себя любимой всеми! Да благословит Господь жизнь каждого из нас!” — написал 28-летний вратарь на своей странице в «Твиттере».
Фотографии можно увидеть в «твиттере» Алисона Бекера.
Отец футболиста Жозе Бекер 24 февраля пропал без вести. Утром 25 февраля Бекер-старший был найден мёртвым в одном из водоёмов на территории семейного ранчо. Причина смерти пока не уточняется.
Соболезнования Алисону выразили многие известные футболисты вне зависимости от клубной принадлежности. Футболиста также поддержали «Ливерпуль» и АПЛ.
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