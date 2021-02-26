«Агкацев — единственный момент со знаком «плюс». Бубнов – о вылете «Краснодара» из ЛЕ

Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Краснодар» уступил загребскому «Динамо» со счётом 0:1.



«В целом, если говорить безотносительно результата первой встречи, игра была равной. «Динамо» очень плотно и организованно оборонялось, быстро возвращалось из атаки, мгновенно всё перекрывало. У «Краснодара» почти ничего не получалось впереди, мелкий и средний пас не проходил, не работали и забросы на фланги. Подопечные Мусаева всё время находились под давлением соперника на чужой половине поля, почти не имели времени на спокойное принятие решения, а также свободных зон. В обоих матчах Загреб победил в первую очередь за счёт высокой организации игры, в первую очередь в обороне. Да и впереди был неплох, во втором тайме домашней встречи даже совершил больше перспективных подходов.



Возможно, защищай ворота «Краснодара» в первой встрече Агкацев, события в противостоянии развивались бы иначе. Молодой голкипер сыграл надёжно, не допустил ошибок, а в паре эпизодов выручил команду. Это, пожалуй, единственный момент со знаком «плюс».



После трёх поражений подряд «Краснодару» будет очень трудно переключиться на чемпионат России, но сделать это необходимо. Чтобы почувствовать уверенность в себе, очень важно обыграть «Урал» на своём поле. Турнирное положение непростое, терять очки нельзя, если «Краснодар» рассчитывает и в следующем сезоне выступить в еврокубках», — цитирует Бубнова Sportbox.

Бубнов: шансов на итоговый успех в противостоянии с загребским «Динамо» у «Краснодара» нет