Главный тренер «Шахтёра» Каштру прокомментировал выход команды в 1/8 финала Лиги Европы

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру поделился мыслями о выходе подопечных в 1/8 финала Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния с «Маккаби» (Тель-Авив).
Напомним, в первой встрече «горняки» на выезде одержали победу со счётом 2:0. В ответном матче, состоявшемся накануне, донецкая команда вновь одолела соперника — 1:0.
«Мы добились цели — хотели пройти в следующий раунд и сделали это. Важно, что мы идём дальше без травмированных и дисквалифицированных игроков. Где-то с 30-й минуты «Маккаби» был лучше нас не только на стандартах, но и в целом по игре. Мы добились хорошего результата в Тель-Авиве, но знали, что в Киеве будет сложно. Тем не менее сегодня мы задавили «Маккаби». Мы выиграли 3:0 по сумме двух матчей и заслуженно прошли дальше», — приводит слова Каштру пресс-служба УЕФА.
- 26 февраля 2021
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