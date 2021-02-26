Сульшер: «Манчестер Юнайтед» ждут три невероятно важные недели

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (0:0, 4:0 по сумме двух встреч).
«Поражения запоминаются больше, чем победы. В прошлом году во всех кубковых турнирах мы были очень близки к трофею, попав везде в полуфиналы. Из трёх полуфиналов мы не выиграли ни одного, так что моя команда знает, каково это.
У «Манчестер Юнайтед» сплочённый коллектив. Мы каждый день работаем над собой, но в спорте бывают и неудачи. Мы хотим пройти как можно дальше в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, но неудачи из прошлого, заставляют нас сделать ещё и работу над ошибками.
До паузы на матчи сборных нам предстоит провести ещё 6-7 матчей, включая встречи с «Челси», «Лестер Сити», «Вест Хэм Юнайтед». Все эти матчи крайне важны — нас ждут три невероятно важные недели. Но мы уверены в себе и надеемся, что в состав вернется ряд важных для нас игроков», – приводит слова Сульшера BBC.
Действующим победителем Лиги Европы является «Севилья», которая в финальном матче 2020 года обыграла «Интер» со счётом 3:2. Именно «Севилья» остановила «МЮ» на стадии полуфинала, обыграв манкунианцев со счётом 2:1.
- 26 февраля 2021
-
11:20
-
11:11
-
11:06
-
11:05
-
11:01
-
10:39
-
10:30
-
10:27
-
10:14
-
10:11
-
10:03
-
10:03
-
09:55
-
09:52
-
09:45
-
09:30
-
09:25
-
09:23
-
09:00
-
08:34
-
08:30
-
08:00
-
07:44
-
05:13
-
04:55
-
04:21
-
03:57
-
03:32
-
03:11
-
02:50
-
02:38
-
02:15
-
01:57
-
01:51
-
01:33