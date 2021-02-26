Сульшер: «Манчестер Юнайтед» ждут три невероятно важные недели

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (0:0, 4:0 по сумме двух встреч).



«Поражения запоминаются больше, чем победы. В прошлом году во всех кубковых турнирах мы были очень близки к трофею, попав везде в полуфиналы. Из трёх полуфиналов мы не выиграли ни одного, так что моя команда знает, каково это.



У «Манчестер Юнайтед» сплочённый коллектив. Мы каждый день работаем над собой, но в спорте бывают и неудачи. Мы хотим пройти как можно дальше в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, но неудачи из прошлого, заставляют нас сделать ещё и работу над ошибками.



До паузы на матчи сборных нам предстоит провести ещё 6-7 матчей, включая встречи с «Челси», «Лестер Сити», «Вест Хэм Юнайтед». Все эти матчи крайне важны — нас ждут три невероятно важные недели. Но мы уверены в себе и надеемся, что в состав вернется ряд важных для нас игроков», – приводит слова Сульшера BBC.



Действующим победителем Лиги Европы является «Севилья», которая в финальном матче 2020 года обыграла «Интер» со счётом 3:2. Именно «Севилья» остановила «МЮ» на стадии полуфинала, обыграв манкунианцев со счётом 2:1.

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