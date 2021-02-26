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Р. Билялетдинов: центральных защитников европейского уровня в РПЛ вообще нет

Р. Билялетдинов: центральных защитников европейского уровня в РПЛ вообще нет
Футбол / РПЛ 0
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Бывший главный тренер «Олимпа-Долгопрудного» Ринат Билялетдинов прокомментировал последние приобретения «Рубина».

«Костюков неплохое впечатление произвёл, играя ещё в Красноярске, он там и ЦСКА забивал. Нацеленный и мобильный игрок, я бы его сравнил по стилю с Канунниковым. Вроде как прогнозируемый, но всё равно влетает, чувствует свободные зоны, куда врываться. В хороших руках и в хорошей расстановке он может помочь.

Грицаенко, я думаю, для глубины состава. У нас нет центральных защитников вообще в лиге. Поэтому для глубины в составе иметь всегда нужно. Габаритных-то найти можно всегда, а быстроногих, разворотливых, читающих игру… Таких европейского уровня у нас нет в центре защиты», — цитирует Билялетдинова «Реальное время».

Ранее «Рубин» заключил контракты с полузащитником Михаилом Костюковым и защитником Алексеем Грицаенко. Оба игрока пополнили стан «Рубина» на правах свободных агентов. Клуб предоставил каждому из них четырёхлетний контракт.

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