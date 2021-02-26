Миньоле: «Брюгге» контролировал ход матча с киевским «Динамо» на протяжении 70 минут

Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле прокомментировал вылет команды из Лиги Европы по итогам ответного матча 1/16 финала с киевским «Динамо».
В первой встрече украинский коллектив сыграл с соперником из Бельгии вничью — 1:1. В ответном матче счёт оставался 0:0 вплоть до концовки. При таком раскладе «Брюгге» выходил в следующую стадию благодаря правилу гостевого гола. Однако на 83-й минуте киевляне забили и впоследствии сохранили свои ворота в безопасности.
«Очень неудачный вечер для нас. Мы контролировали ход матча на протяжении 70 минут. Даже до пропущенного гола всё было в наших руках. Не знаю, что ещё сказать. Мы знали, как они будут играть. Теперь надо сосредоточиться на победе в чемпионате и Кубке», — приводит слова Миньоле пресс-служба УЕФА.
- 26 февраля 2021
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