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Миньоле: «Брюгге» контролировал ход матча с киевским «Динамо» на протяжении 70 минут

Миньоле: «Брюгге» контролировал ход матча с киевским «Динамо» на протяжении 70 минут
Футбол / Лига Европы 0

Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле прокомментировал вылет команды из Лиги Европы по итогам ответного матча 1/16 финала с киевским «Динамо».

В первой встрече украинский коллектив сыграл с соперником из Бельгии вничью — 1:1. В ответном матче счёт оставался 0:0 вплоть до концовки. При таком раскладе «Брюгге» выходил в следующую стадию благодаря правилу гостевого гола. Однако на 83-й минуте киевляне забили и впоследствии сохранили свои ворота в безопасности.

«Очень неудачный вечер для нас. Мы контролировали ход матча на протяжении 70 минут. Даже до пропущенного гола всё было в наших руках. Не знаю, что ещё сказать. Мы знали, как они будут играть. Теперь надо сосредоточиться на победе в чемпионате и Кубке», — приводит слова Миньоле пресс-служба УЕФА.

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