Форвард «Шахтёра»: неважно, с кем сыграем в 1/8 финала ЛЕ. Но я люблю с большими командами

Нападающий донецкого «Шахтёра» Жуниор Мораес высказался о выходе команды в 1/8 финала Лиги Европы по итогам противостояния с «Маккаби» из Тель-Авива.



Напомним, в первой встрече «горняки» на выезде одержали победу со счётом 2:0. В ответном матче, состоявшемся накануне, донецкая команда вновь одолела соперника — 1:0. Соперника по следующей стадии «Шахтёр» узнает сегодня, 26 февраля.



«Я очень счастлив, что забил. Для нападающего забивать голы — очень важно, но ещё важнее, что команда победила. Мы не показали сегодня своей лучшей игры, мы можем прибавлять, причём сильно. Но главное, что мы прошли дальше. Не имеет значения, кто нам попадётся в 1/8 финала, но вообще-то я люблю играть против больших команд», — приводит слова Мораеса пресс-служба УЕФА.

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