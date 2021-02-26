Карло Анчелотти рассказал, как долго планирует работать в «Эвертоне»
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о желании как можно дольше работать в стане «ирисок».
«Я хотел бы остаться в „Эвертоне“ как можно дольше. Хочу застать момент, когда будет открыт новый стадион. Это будет хорошим достижением для меня.
Я думаю, если к 2024 году, когда закончится мой контракт, мы с клубом проделаем хорошую работу, то вряд ли наши отношения завершаться на этом. Скорее всего, они будут продолжаться», — приводит слова итальянского специалиста BBC.
61-летний итальянец возглавил «Эвертон» в 2019 году. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 20 июня 2024 года. На данный момент «Эвертон» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав после 24 матчей 40 очков.
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