Бьельса: предпочитаю, чтобы у соперников в матчах с нами принимали участие лучшие игроки

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса рассказал, что надеется, что капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш сможет принять участие в матче двух команд в 26-м туре АПЛ.



«Джек Грилиш — отличный игрок, который может вывести вас из равновесия. Присутствие у соперника таких талантливых игроков, как он, может действовать стать для вас стимулом.



Я всегда предпочитаю, чтобы у соперников в матчах с нами принимали участие их лучшие футболисты, потому что даже если это укрепляет команду и делает её более опасной для нас, в то же время это также является стимул для нас — встретиться лицом к лицу с неординарными игроками и попытаться нейтрализовать их», — приводит слова аргентинского специалиста BBC.



Матч «Лидс Юнайтед» — «Астон Вилла» пройдёт завтра, 27 февраля. Начало — в 20:30 мск.



«Лидс Юнайтед» в 25 матчах набрал 35 очков и занимает на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (36) — на 8-м месте. У подопечных Дина Смита два матча в запасе.

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