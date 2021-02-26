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Максим Деменко: «Спартак» чемпионства долго ждал, «Краснодар» тоже дождётся

Максим Деменко: «Спартак» чемпионства долго ждал, «Краснодар» тоже дождётся
Футбол / РПЛ 0
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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался о слухах вокруг вратаря команды Матвея Сафонова и полузащитника Даниила Уткина, а также выразил уверенность, что «быки» со временем станут чемпионами России.

«В прессе пишут, что есть недопонимание у некоторых игроков с руководством. Мы действительно не видели их на сборах. Не знаю, с чем это связано: то ли высокие подачи другим футболистам, после чего молодёжь сразу требует максимальных условий… Так тоже неправильно, вам же доверили, прошёл год, а вы говорите: «Подавайте нам миллионы, я же игрок основного состава». А на то, что ребятам дают шансы, внимания никто не обращает.

Галицкий действительно хочет стать чемпионом, всегда чего-то чуть не хватает. «Спартак» своё чемпионство тоже долго ждал, думаю и «Краснодар» дождётся», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Деменко: вылет «Краснодара» не позор. Это уровень РПЛ, загребское «Динамо» было сильнее
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