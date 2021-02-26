Эллардайс: если «Вест Бромвич» вылетит из АПЛ, то футболисты сильно потеряют в деньгах

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Сэм Эллардайс рассказал, как возможный вылет команды из АПЛ отразится на зарплатах футболистов.



«Будущее игроков находится в их собственных руках. Если мы не сможем закрепиться в английской Премьер-лиге, то это будет означать серьёзные сокращения их контрактов. Эти условия отражены в трудовых договорах футболистов „Вест Бромвича“.



Выступая в АПЛ, мои игроки выставляют себя на витрине не только „Вест Бромвича“, но и всей лиги. Если этого недостаточно, чтобы подтолкнуть их к достижению лучших результатов, то я понятия не имею, что ещё надо сделать для этого», — цитирует рулевого «дроздов» BBC.



«Вест Бромвич Альбион» в 25 матчах набрал 14 очков и занимает предпоследнем, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.



Следующий матч подопечные Сэма Эллардайса завтра, 27 февраля, во встрече 26-го тура АПЛ «дрозды» дома встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион».

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