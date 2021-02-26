Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Эллардайс: если «Вест Бромвич» вылетит из АПЛ, то футболисты сильно потеряют в деньгах

Эллардайс: если «Вест Бромвич» вылетит из АПЛ, то футболисты сильно потеряют в деньгах
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Сэм Эллардайс рассказал, как возможный вылет команды из АПЛ отразится на зарплатах футболистов.

«Будущее игроков находится в их собственных руках. Если мы не сможем закрепиться в английской Премьер-лиге, то это будет означать серьёзные сокращения их контрактов. Эти условия отражены в трудовых договорах футболистов „Вест Бромвича“.

Выступая в АПЛ, мои игроки выставляют себя на витрине не только „Вест Бромвича“, но и всей лиги. Если этого недостаточно, чтобы подтолкнуть их к достижению лучших результатов, то я понятия не имею, что ещё надо сделать для этого», — цитирует рулевого «дроздов» BBC.

«Вест Бромвич Альбион» в 25 матчах набрал 14 очков и занимает предпоследнем, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

Следующий матч подопечные Сэма Эллардайса завтра, 27 февраля, во встрече 26-го тура АПЛ «дрозды» дома встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион».

Эллардайс подтвердил, что «Вест Бромвич» не сможет подписать экс-форварда ЦСКА Мусу
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021