Капитан «Брюгге»: киевское «Динамо» реализовало свой единственный момент

Капитан «Брюгге» полузащитник Руд Вормер прокомментировал вылет команды из Лиги Европы по итогам ответного матча 1/16 финала с киевским «Динамо».



В первой встрече украинский коллектив сыграл с соперником из Бельгии вничью — 1:1. В ответном матче счёт оставался 0:0 вплоть до концовки. При таком раскладе «Брюгге» выходил в следующую стадию благодаря правилу гостевого гола. Однако на 86-й минуте киевляне забили и впоследствии сохранили свои ворота в безопасности.



«Мы старались как могли, создали несколько моментов, а они забили красивый гол, реализовав свою единственную возможность. У нас не было нескольких игроков, но это не оправдание. Мы должны двигаться дальше», — приводит слова Вормера пресс-служба УЕФА.

Миньоле: «Брюгге» контролировал ход матча с киевским «Динамо» на протяжении 70 минут