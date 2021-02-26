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Тренер «Брюгге»: мы заслуживали большего, киевское «Динамо» почти ничего не создало

Тренер «Брюгге»: мы заслуживали большего, киевское «Динамо» почти ничего не создало
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Брюгге» Рик Де Мил прокомментировал вылет команды из Лиги Европы по итогам ответного матча 1/16 финала с киевским «Динамо».

В первой встрече украинский коллектив сыграл с соперником из Бельгии вничью — 1:1. В ответном матче счёт оставался 0:0 вплоть до концовки. При таком раскладе «Брюгге» выходил в следующую стадию благодаря правилу гостевого гола. Однако на 86-й минуте киевляне забили и впоследствии сохранили свои ворота в безопасности.

«Игроки заслуживали большего. Соперник почти ничего не создал у наших ворот. Мы превзошли «Динамо» по числу моментов, но забыли забить. А затем случилось худшее из того, что могло произойти. У нас был великолепный сезон, но таков футбол», — приводит слова Де Мила пресс-служба УЕФА.

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