Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Судей АПЛ могут заставить платить штрафы за ошибки в матчах

Судей АПЛ могут заставить платить штрафы за ошибки в матчах
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Арбитров, работающих на матчах английской Премьер-лиги, могут заставить выплачивать штрафы за их ошибки.

По сведениям Daily Mail, при худшем стечении обстоятельств подобные штрафы могут достигать € 58 тыс, — так называемым бонусом производительности. Главный арбитр английской Премьер-лиги зарабатывает базовую зарплату, которая колеблется от € 126 тыс. до € 138 тыс., но именно бонус производительности может увеличить эту цифру от € 183,5 тыс. до € 198 тыс.

Как сообщает источник, судьи будут получать баллы за каждый проведённый матч. Оценки будут варьироваться от 0 до 10 и после, в зависимости от качества судейства, будут пересчитаны бонусы производительности. В проекте указано, что арбитру по итогу сезона будет нужно набрать среднюю оценку, равную 8,4 балла, чтобы получить всю сумму, полагающуюся в виде бонуса.

FA планирует ввести пожизненный запрет на выступления под её эгидой за атаку на судей
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021