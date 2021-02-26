Судей АПЛ могут заставить платить штрафы за ошибки в матчах

Арбитров, работающих на матчах английской Премьер-лиги, могут заставить выплачивать штрафы за их ошибки.



По сведениям Daily Mail, при худшем стечении обстоятельств подобные штрафы могут достигать € 58 тыс, — так называемым бонусом производительности. Главный арбитр английской Премьер-лиги зарабатывает базовую зарплату, которая колеблется от € 126 тыс. до € 138 тыс., но именно бонус производительности может увеличить эту цифру от € 183,5 тыс. до € 198 тыс.



Как сообщает источник, судьи будут получать баллы за каждый проведённый матч. Оценки будут варьироваться от 0 до 10 и после, в зависимости от качества судейства, будут пересчитаны бонусы производительности. В проекте указано, что арбитру по итогу сезона будет нужно набрать среднюю оценку, равную 8,4 балла, чтобы получить всю сумму, полагающуюся в виде бонуса.

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