Нападающий «МЮ» Эдинсон Кавани берёт уроки балета для тренировки выносливости. Видео

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани рассказал, что берёт уроки балета для тренировки выносливости.



Как сообщает The Sun, Эдинсон Кавани присоединился к Национальному балету «Содре» в Уругвае после того, как летом 2020 года закончился его контракт с «Пари Сен-Жермен». По словам 34-летнего уругвайца, уроки балета с их изнурительными процедурами помогли ему быстро набрать форму, а также увеличить выносливость, которой ему не хватало в последнее время.

Видео можно увидеть на канале Sodre в "Ютубе".

В нынешнем сезоне АПЛ 34-летний уругваец провёл 17 матчей, забил шесть мячей, а также отдал две результативные передачи.



«Манчестер Юнайтед» в 25 матчах набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 10 очков.