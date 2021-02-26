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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон перенёс операцию

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон перенёс операцию
Футбол / Англия 0
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Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон перенёс операцию в связи с травмой паха.

Как сообщает официальный сайт мерсисайдцев, 30-летний англичанин успешно перенёс корректирующую процедуру в связи с травмой аддуктора. Хендерсон сразу после операции немедленно приступил к программе реабилитации.

Никаких конкретных сроков возвращения Джордана клуб не назвал, однако уже точно известно, что 30-летний полузащитник точно не появится на поле до окончания мартовского перерыва на матчи сборных.

Джордан Хендерсон получил травму в первом тайме матча 25-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:2). В нынешнем сезоне чемпионата Англии 30-летний полузащитник провёл 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

«Ливерпуль» набрал в 25 матчах 40 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

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