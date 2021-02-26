В Госдуме призвали РФС задуматься после вылета «Краснодара» из Лиги Европы

Депутат Госдумы Российской Федерации Игорь Лебедев прокомментировал вылет «Краснодара» из Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния с загребским «Динамо» в 1/16 финала (1:3, 0:1).
«Вся страна вчера болела за «Краснодар». Загребское «Динамо» не такой уж и сильный соперник. Считаю, «быки» были обязаны проходить этот раунд, ну или хотя бы не проигрывать дома. В глазах болельщиков нынешние еврокубки в исполнении наших клубов — позор. Но если смотреть объективно, то это уже тенденция. Год за годом мы падаем всё ниже, ниже и ниже. Несколько последних лет дают серьёзные основания руководству РФС задуматься. Стадионы у нас есть, наследие есть, но пользоваться мы ими не научились. В РПЛ выходит такая команда, как «Тамбов», а «Балтика», к примеру, нет.
Всё это ставит серьёзные вопросы перед развитием нашего футбола. Даже если мы купим в каждую команду по Месси, мы ничего не выиграем. Да, рано или поздно мы оттолкнёмся от дна, если снизу не постучат. Мы не самая плохая лига, поэтому господину Дюкову и компании стоит задуматься. Когда лимита не было, наши клубы выигрывали еврокубки, а когда он есть — из группы выйти не можем. Выводы делайте сами», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 26 февраля 2021
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