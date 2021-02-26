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Новым директором «Локомотива» по маркетингу и коммерции стал экс-работник ФХР

Новым директором «Локомотива» по маркетингу и коммерции стал экс-работник ФХР
Футбол / РПЛ 0
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Директором по маркетингу и коммерции московского «Локомотива» назначен Николай Кошкин, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Кошкин на протяжении четырёх лет работал в Федерации хоккея России, где возглавлял блок маркетинга. Уточняется, что в «Локомотиве» он сосредоточится на росте коммерческой привлекательности клуба, развитии бренда и маркетинговых коммуникаций.

«Я очень рад присоединиться к «Локомотиву», большому клубу, где помнят свою историю и смотрят в будущее. Нашим приоритетом является создание комфортной среды для болельщиков. Мы будем работать над развитием онлайн-сервисов, с помощью которых сможем обеспечить вариативность выбора услуг. Мы хотим сделать стадион удобным для наших болельщиков в любую погоду и в любой день, в том числе и во внеигровой. Уже на матче с ЦСКА многие заметят приятные изменения. Стадион принято называть вторым домом, а дома должно быть комфортно!» — сказал Кошкин.

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