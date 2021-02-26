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«Тамбов» — «Ротор». Платная прямая трансляция
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«Тамбов» платит арендованным игрокам менее 13 тыс. рублей. Другим новичкам — до 50 тыс.

«Тамбов» платит арендованным игрокам менее 13 тыс. рублей. Другим новичкам — до 50 тыс.
Футбол / РПЛ 0
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков раскрыл зарплаты футболистов, пришедших в клуб в зимнее трансферное окно.

«Мы платим арендованным игрокам 12,5-12,8 тыс. рублей, остальное платят их клубы. У тех ребят, которые пришли на контракт, зарплата не более 50 тыс. рублей», — приводит слова Худякова ТАСС.

Напомним, «Тамбов» испытывает серьёзные финансовые проблемы. Долги клуба по зарплатам составляют более 150 млн рублей. 16 февраля стало известно, что члены Российской Премьер-Лиги поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны лиги. Деньги будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

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