«Тамбов» — «Ротор»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 26 февраля, состоится матч «Тамбов» — «Ротор». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Ротор» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Ротор».
«Тамбов», набрав 13 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (14) — 13-й.
- 26 февраля 2021
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