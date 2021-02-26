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«Тамбов» — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
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«Тамбов» — «Ротор»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

«Тамбов» — «Ротор»: прямой эфир матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 26 февраля, состоится матч «Тамбов» — «Ротор». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Ротор» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Ротор».

«Тамбов», набрав 13 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (14) — 13-й.

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