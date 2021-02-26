Доменико Тедеско: с «Рубином» сыграют те, кто заслужил. Состав будет оптимальным
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о готовности футболистов к матчу 20-го тура РПЛ с «Рубином».
«Все игроки рвутся в бой. Мозес мне говорил так, когда пришёл в «Спартак». Стартовый состав назвать не могу, но он будет оптимальным. Будут играть те, кто заслужил. Промес, безусловно, уже знаком со «Спартаком», адаптация займёт у него меньше времени», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.
Тедеско: против «Рубина» всегда непросто играть. Они обыгрывали и «Зенит», и ЦСКА
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