Доменико Тедеско: с «Рубином» сыграют те, кто заслужил. Состав будет оптимальным

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о готовности футболистов к матчу 20-го тура РПЛ с «Рубином».



«Все игроки рвутся в бой. Мозес мне говорил так, когда пришёл в «Спартак». Стартовый состав назвать не могу, но он будет оптимальным. Будут играть те, кто заслужил. Промес, безусловно, уже знаком со «Спартаком», адаптация займёт у него меньше времени», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.

Тедеско: против «Рубина» всегда непросто играть. Они обыгрывали и «Зенит», и ЦСКА