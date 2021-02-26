Александр Дюков: доходы РФС в этом году будут выше, чем в 2020-м и 2019-м

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о росте доходов организации и о том, на что будут направлены вырученные средства.
«Если говорить о доходах РФС, в 2021 году они будут выше, чем в 2020 и 2019 годах. Планируем рост. От коммерческой деятельности — 4,5 млрд рублей. Безусловно, эти средства пойдут на реализацию программы развития футбола. Наши партнёры в такое непростое время продолжают верить в футбол и что нам удастся его реформировать. Они помогают нам реализовывать наши проекты», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
В начале февраля этого года Дюков был переизбран на пост президента РФС. Организацию он возглавляет с февраля 2019 года. С марта 2008 по май 2017 года Дюков занимал пост президента «Зенита». За это время клуб становился чемпионом России (2010, 2012, 2015), обладателем Кубка России (2010, 2016), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА (2008).
- 26 февраля 2021
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