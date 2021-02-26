Тедеско прокомментировал положение Гулиева, Ташаева и Селихова в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал положение полузащитников Аяза Гулиева, Александра Ташаева и вратаря Александра Селихова в клубе.



«Гулиев и Ташаев находятся не с первой командой. Ситуация с Ташаевым была решена, когда Цорн был гендиректором. Селихов — отличный вратарь. Безусловно, присутствует внутренняя конкуренция, но во вратарской бригаде хорошая атмосфера. В «Шальке» я однажды поменял вратаря, а эффект был такой, что высадка Армстронга на Луну выглядела блеклой. Максименко и Селихов очень хорошие вратари. Не вижу необходимости менять голкипера. Говорил с Селиховым, он тоже признал, что на моём месте ничего бы не менял.



Говорили с Мозесом. Он переживал по поводу незабитого гола и пенальти. Все понимали, что это было неумышленно. Два дня после матча он всё не мог отпустить эту ситуацию. Я сказал, что надо отпустить и смотреть в будущее», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.

Тедеско: против «Рубина» всегда непросто играть. Они обыгрывали и «Зенит», и ЦСКА