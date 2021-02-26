Глава РФС рассказал, как будет ужесточён процесс лицензирования после истории с «Тамбовом»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о влиянии ситуации «Тамбова» на процесс лицензирования клубов для участия в Российской Премьер-Лиге.



«Мы обсуждали этот вопрос неоднократно. Почему произошла такая история с «Тамбовом», до них были и другие. Если говорить о нашем подходе к лицензированию, он был мягким. Клубы проходили его, предоставляя гарантийные письма от региональной власти. Не только «Тамбов» предоставил такое гарантийное письмо от своих региональных органов о том, что они готовы профинансировать участие клубов. Не буду называть другие клубы, но там внушительный список. Изначально подход был мягким, не каждый может предоставить банковскую гарантию. Это достаточно сложно, подобного рода гарантии стоят денег. Мы исторически при лицензировании принимали подобного рода гарантийные письма, что позволяло обеспечить 16 команд в РПЛ. По большинству этих писем эти обязательства исполнялись, проблем, как с «Тамбовом», не так много. Безусловно, это нехорошая история, и, как я говорил, мы продолжим работу по ужесточению финансовых требований при лицензировании.



Практика с гарантийными письмами была принята давно. За всё это время было их очень много, около сотни. По подобным письмам региональные органы выполняли эти обязательства. Повторюсь, «Тамбов» — исключение. К сожалению, это произошло. В этом ничего хорошего нет. Как я и говорил до этого, мы ставим задачу поэтапно ужесточать финансовые требования. Определённые решение были приняты в декабре, к началу новой процедуры что-то из того, что обсуждается, может быть принято. Их стоит ужесточить, это позволит избежать подобных ситуаций. Мы хотим изменить практику по учёту таких писем, их будет уже недостаточно. Мы будем требовать от клубов предоставлять особые договоры от спонсоров и от власти. За этим шагом могут последовать другие. В ходе мониторинга мы внедряем онлайн-бюджет клуба, каждый клуб будет обязан загружать актуальную информацию. Мы сможем осуществлять мониторинг клуба. Лицензирование будет проводить проверку той кредиторской задолженности, которая есть в клубах. Считаю ещё, что нужно ужесточить наказание для руководителей кубов, которые начинают вести себя авантюрно и их действия приводят к построению пирамиды. Их нужно наказывать, вплоть до пожизненного отстранения. Также РПЛ обсуждает свои механизмы финансовой солидарности, которые можно задействовать. Они помогли бы клубам избегать сложных финансовых ситуаций и отвечать по своим обязательствам», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Тамбов» платит арендованным игрокам менее 13 тыс. рублей. Другим новичкам — до 50 тыс.