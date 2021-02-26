«Посмотреть игру с фанатской трибуны? Идея мне нравится». Тедеско – о дисквалификации

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ситуацию с дисквалификацией и новости об интересе к своей персоне со стороны «Шальке».



«Могу сказать, что ещё не думаю о том, что будет в моей жизни после мая. Я сконцентрирован на работе в «Спартаке». Такие новости важны для прессы, но не для меня.



Хинкелю я каждый день говорю, как себя вести. Надеюсь, что завтра мне ещё можно будет прийти на тренировку команды. Хотя не уверен, здесь всё возможно. Я буду на стадионе, не имея связи с тренерским штабом. Я им доверяю. К сожалению, я уже привык к тому, что не могу находиться с командой во время игр. Очень расстроен дисквалификацией. Но тема уже закрыта, всё обсуждено.



Посмотреть игру с фанатской трибуны? Почему бы и нет? Я бы хотел там побыть, но нужно смотреть на ряд факторов: коронавирус и другое. Но идея мне нравится. Почему нет (на русском)?», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.

Тедеско: против «Рубина» всегда непросто играть. Они обыгрывали и «Зенит», и ЦСКА