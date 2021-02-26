Матчи 1/4 финала Кубка России перенесены со 2 и 3 марта на 7 и 8 апреля, сообщает пресс-служба РФС.



В 1/4 финала пробились «Арсенал», «Динамо», ЦСКА, «Сочи», «Локомотив», «Ахмат» и «Крылья Советов». Перенесённый из-за непогоды матч 1/8 финала «Уфа» – «Урал» состоится 3 марта. После этого пройдёт жеребьёвка четвертьфинала турнира. По регламенту жеребьёвка 1/4 финала Кубка России пройдёт в течение трёх дней после 3 марта.



Действующим обладателем титула является «Зенит» из Санкт-Петербурга, который в финале розыгрыша сезона-2019/2020 победил «Химки» (0:1). Клуб из Санкт-Петербурга уже выбыл из нынешнего Кубка России. Напомним, в 1/8 финала Кубка сине-бело-голубые на своём поле уступили тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2.

Сергей Семак: Кубок всегда немного лотерея. Надеюсь, к РПЛ «Зенит» будет готов лучше