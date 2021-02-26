Дюков объяснил, почему президентом ФНЛ стал генсек РФС Алаев

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал приход генерального секретаря организации Александра Алаева на пост главы Футбольной национальной лиги.



«Решение о выдвижении Алаева приняли и он, и РФС. Мы сделали это, потому что ФНЛ — важный субъект и та лига, которая проводит подготовку молодых футболистов на пути в РПЛ. Это та лига, которая готовит клубы под РПЛ. В ФНЛ клуб может подготовиться со всех сторон перед РПЛ. Это наша мотивация, ФНЛ — важная лига для нашего футбола. При всём уважении к другим кандидатам, но если говорить об Алаеве, он представляет РФС и группу людей, у которых есть опыт проведения соревнований. У нас есть ресурсы для повышения коммерческой привлекательности и создании имиджа.



Что касается бюджета, наши доходы от коммерческой деятельности, несмотря на непростую ситуацию, нам удавалось увеличивать. Мы готовы все наши знания и опыт направить на ФНЛ. Там будет не только Алаев работать, но и сотрудники РФС. Это совмещение никак не скажется на исполнении его функций генсека РФС», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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