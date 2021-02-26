Александр Дюков: РФС не толкает никого на риск. Мы сами вакцинировались от коронавируса

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о ситуации с вакцинацией от коронавируса.



«Это была наше пожелание, мы не можем заставить футболистов вакцинироваться. Кто-то из них вакцинировался. Ряд игроков пока не приняли такого решения. Мы можем рекомендовать и создать условия для вакцинации. Что мы и сделали. Это не просто рекомендация, мы все вакцинировались, и говорить о том, что мы толкаем кого-то на риск… Это не так. Есть проверенные вакцины, которые признаны в мире, они безопасны, и ими можно вакцинироваться», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



В начале февраля этого года Дюков был переизбран на пост президента РФС. Организацию он возглавляет с февраля 2019 года. С марта 2008 по май 2017 года Дюков занимал пост президента «Зенита».

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