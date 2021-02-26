Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Доменико Тедеско отреагировал на интерес к своей персоне со стороны «Шальке»

Доменико Тедеско отреагировал на интерес к своей персоне со стороны «Шальке»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал интерес к своей персоне со стороны «Шальке».

«Могу сказать, что ещё не думаю о том, что будет в моей жизни после мая. Я сконцентрирован на работе в «Спартаке». Такие новости важны для прессы, но не для меня», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.

Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года. Тедеско возглавлял «Шальке» с 2017 по 2019 год.

«Шальке» вновь рассматривает возвращение Доменико Тедеско
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021