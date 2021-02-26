Доменико Тедеско отреагировал на интерес к своей персоне со стороны «Шальке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал интерес к своей персоне со стороны «Шальке».
«Могу сказать, что ещё не думаю о том, что будет в моей жизни после мая. Я сконцентрирован на работе в «Спартаке». Такие новости важны для прессы, но не для меня», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.
Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года. Тедеско возглавлял «Шальке» с 2017 по 2019 год.
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