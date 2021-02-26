Президент РФС рассказал, что мешает возвращению к системе «весна-осень»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, почему отечественный футбол не возвращается к системе проведения сезона «весна-осень».



«Это возможно. Это сложно организовать, и, чтобы нам сделать это, нужен консенсус. Половина будет недовольна, ну зачем? Потратить время, силы и деньги на то, что никому не нужно. Различные эксперты говорят, что хорошо было бы вернуться. Этот вопрос обсуждался с клубами, кто-то за, но, как только дело доходит до голосования, все склоняются к тому, чтобы оставить всё как есть.



Ещё раз, это возможно, но нужно, чтобы больше трёх четвертей нашего футбола было за. У нас есть чем заниматься кроме этого. Что касается перехода только в рамках одной лиги, опять же, выступят за — давайте переведём одну лигу на такую систему», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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