Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Президент РФС рассказал, что мешает возвращению к системе «весна-осень»

Президент РФС рассказал, что мешает возвращению к системе «весна-осень»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, почему отечественный футбол не возвращается к системе проведения сезона «весна-осень».

«Это возможно. Это сложно организовать, и, чтобы нам сделать это, нужен консенсус. Половина будет недовольна, ну зачем? Потратить время, силы и деньги на то, что никому не нужно. Различные эксперты говорят, что хорошо было бы вернуться. Этот вопрос обсуждался с клубами, кто-то за, но, как только дело доходит до голосования, все склоняются к тому, чтобы оставить всё как есть.

Ещё раз, это возможно, но нужно, чтобы больше трёх четвертей нашего футбола было за. У нас есть чем заниматься кроме этого. Что касается перехода только в рамках одной лиги, опять же, выступят за — давайте переведём одну лигу на такую систему», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Александр Дюков: РФС не толкает никого на риск. Мы сами вакцинировались от коронавируса
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021